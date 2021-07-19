Фанаты назвали вид похудевшей Адель болезненным

Британская певица Адель так сильно похудела, что испугала фанатов. На днях артистка попала в объектив фотографов на матче финальной серии Национальной баскетбольной ассоциации (НБА). Читатели Daily Mail неоднозначно оценили изменения знаменитости.

Комментаторы отметили: «Адель потеряла слишком много веса и теперь у неё болезненный вид». Некоторые раскритиковали и образ певицы, в котором она пришла на игру между командами «Финикс Санс» и «Милуоки Бакс». Она была одета в чёрные брюки и топ, длинное пальто с принтом в виде чёрно-коричневых разводов и босоножки на каблуках.

«Ужасное чувство стиля», «Какой нелепый наряд для баскетбольной игры», написали под фотографией читатели.

Многие однако похвалили артистку, отметив, что любят её в любом весе. «Она действительно отлично выглядит. Я всегда думал, что у неё прекрасные черты лица, особенно глаза, и потеря веса только подчёркивает это», — отметил один их комментаторов.

Неделю назад певица выложила в своём Instagram фото, на котором, несмотря на оверсайз футболку, видно, как она похудела. Пост собрал почти 4 млн лайков.

Ранее сообщалось, что российский певец Шура изменился до неузнаваемости. Исполнитель похудел так сильно, что поклонники в Instagram начали волноваться о его здоровье.