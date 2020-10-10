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Фадеев рассказал, как отреагировал на номинацию Агутина на «Грэмми»

02:57, 12 октября 2020
Максим Фадеев Максим Фадеев Фото: fadeevmaxim/instagram.com

Композитор Максим Фадеев заявил, что орал, как ребёнок, когда узнал о номинации альбома певца и композитора Леонида Агутина на премию «Грэмми». По его словам, он очень рад за коллегу.

Я орал как ребёнок, что наконец-то они увидели, что и в России есть музыканты, которых нельзя не замечать, — говорится в сообщении Фадеева в Instagram.

Композитор признался, что всё ещё мечтает о статуэтке в виде граммофона, которую считает «главной музыкальной премией мира».

Агутин может получить престижную награду сразу в нескольких номинациях. Альбом La Vida Cosmopolita претендует на статуэтку как «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day, которую Агутин исполнил с Ал Ди Меола, выдвинут в номинации «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Приз за аранжировку также может достаться песне Father is Near you. Также клип Funky Cha номинирован как «Лучшее видео».

Ранее NEWS.ru сообщал, что музыкальный критик Илья Легостаев заявил: попадание альбома Агутина в лонг-лист американской премии является событием во многом уникальным. Он напомнил, что российские артисты уже номинировались на «Грэмми» и даже выигрывали премию, однако это были академические музыканты. Новая работа Агутина представляет собой сборник песен на испанском языке, поэтому она пришлась по вкусу поклонникам жанра латино, считает Легостаев.

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