Музыкальный критик оценил шансы Агутина добиться успеха на Западе

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Альбом Леонида Агутина La Vida Cosmopolita вошёл в лонг-лист американской премии «Грэмми» Музыкальный критик Илья Легостаев заявил, что это событие во многом уникально.

В беседе с НСН Легостаев напомнил , что российские артисты уже номинировались на «Грэмми» и даже выигрывали премию, однако это были академические музыканты.

Чтобы речь шла о поп-музыке, я такого не припомню. Это, конечно, неожиданно и приятно, — отметил критик.

Вместе с тем, Легостаев нашёл логическое объяснение тому, что на альбом обратили внимание на Западе. Новая работа Агутина представляет собой сборник песен на испанском языке, поэтому она пришлась по вкусу поклонникам жанра латино.

Для любителей латино это один из лучших альбомов года. Агутин здесь проявил себя как большой эстрадный композитор, — подчеркнул эксперт.

Легостаев указал, что в создание альбома внесли вклад множество известных представителей испаноязычной музыки, также российскому исполнителю помогал американский гитарист Эл Ди Меола. Всё это может стать «локомотивом», который вытянет «и альбом, и песни достаточно далеко на западный рынок», рассказал критик.

Легостаев добавил, что организаторы вручения премии «Грэмми» подходят к награде субъективно и в последнее время «хотят побольше внимания». Поэтому известные имена на пластинке Агутина могут способствовать попаданию альбома в шорт-лист.

Альбом «La Vida Cosmopolita» вышел 27 марта 2020 года. Над пластинкой работали музыканты из Колумбии, Венесуэлы, Пуэрто-Рико, Никарагуа, Аргентины, США, России, Кубы, а также певцы Диего Торрес, Джон Секада и Амаури Гутьерес.

Как писал NEWS.ru, La Vida Cosmopolita попал в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, среди которых одна из самых почётных — «Лучший альбом года».