Альбом Агутина выдвинут на «Грэмми» в пяти номинациях

https://static.news.ru/photo/3c8e2a2a-0a21-11eb-bbe4-fa163e074e61_660.jpg Леонид Агутин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Альбом La Vida Cosmopolita Леонида Агутина вошёл в лонг-лист «Грэмми» в пяти номинациях, сообщила пресс-секретарь певца Наталия Николенко.

Это лонг-лист. 7 декабря будет голосование по шорт-листу, потом уже будет объявлен шорт-лист, — отметила Николенко, слова которой приводит РИА Новости.

По её словам, для Агутина это первое выдвижение на «Грэмми».

В частности, альбом выдвинут в номинациях «Лучший альбом года» и «Лучший латинский поп-альбом». Композиция Just A Rainy Day — в номинациях «Лучший дуэт» и «Лучшая аранжировка». Также награду за аранжировку может получить композиция Father is Near You. В номинации «Лучшее видео» выдвинут клип Funky Cha.

Ранее NEWS.ru писал, что Веронике Николаевой, дочери композитора Игоря Николаева и певицы Юлии Проскуряковой, 8 октября исполнилось пять лет.

Отец опубликовал поздравление в Instagram, выложив видео, на котором Вероника под фортепьяно исполняет песню «Мама, приезжай» собственного сочинения.