https://static.news.ru/photo/78830016-e833-11e9-8ce4-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Felix Hörhager/dpa/Global Look Press

Британский певец и композитор Элтон Джон не понимает, почему песня Candle in the Wind («Свеча на ветру»), посвящённая смерти принцессы Дианы, настолько популярна.

72-летний музыкант рассказал об этом в готовящейся к выходу автобиографии Ме («Я»). Отрывки из книги опубликовала газета The Independent .

Candle in the Wind — ремейк песни, написанной на смерть американской актрисы Мэрилин Монро. После того как Элтон Джон спел её на похоронах леди Дианы, песня больше не исполнялась.

До сих пор не могу понять, как кто-то захочет послушать эту песню. При каких обстоятельствах я смог бы когда-нибудь сыграть её? Я никогда больше её не исполнил, — пояснил музыкант.

Запись Candle in the Wind крутили по телевизору без остановки. Элтон Джон, который очень дружил с погибшей принцессой, отметил, что люди как будто упивались её смертью.

Словно траур по ней вышел из-под контроля, — отметил он.

Музыкант считает, что принцесса Диана вряд ли бы хотела этого.

Однако песня в 1997 году сразу же взлетела на первые строчки хит-парадов по всему миру. Позже композиция вошла в Книгу рекордов Гиннесса как самый продаваемый сингл всех времён. На тот момент она разошлась 33 миллионами реализованных копий.

Ранее Элтон Джон рассказал, что врачи вызвали русскую медсестру для его спасения от осложнений, возникших после операции по удалению опухоли простаты, писал News.ru.