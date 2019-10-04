https://static.news.ru/photo/d7523356-e7ba-11e9-9c75-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Gary Mitchell/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Британский музыкант Элтон Джон рассказал, что врачи вызвали русскую медсестру для его спасения от осложнений, возникших после операции по удалению опухоли простаты.

Узнав о том, что он болен раком, певец в 2017 году решился на операцию. По словам музыканта, он выбрал хирургическое вмешательство из-за своих детей. Кроме того, при выборе химиотерапии Джону пришлось бы отменять свои концерты, чтобы проходить лечение.

Как пишет Daily Mail , которая приводит отрывки автобиографии из книги музыканта, операция прошла успешно. Однако спустя 10 дней 72-летний певец заразился серьёзной инфекцией. Элтон Джон рассказал, что врачи пытались найти вену, чтобы сделать мне укол.

Как вспоминает музыкант, для введения успокоительного врачам пришлось вызвать русскую медсестру. Джон рассказывает, что у неё было «сложение тела олимпийской толкательницы ядра».

Мне безумно повезло, хотя должен сказать, что в то время я так не думал. Я не спал всю ночь и думал, умру ли я, — сказал музыкант.

Ранее Джон рассказал, что в 2017 году страдал от серьёзной бактериальной инфекции. При этом он подчеркнул, что несмотря на возраст, состояние здоровья не является для него большой проблемой, писал News.ru.