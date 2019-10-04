https://static.news.ru/photo/dc61b2a0-e77d-11e9-82df-fa163e074e61_660.jpg Элтон Джон Фото: Mark Thomas/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Знаменитый британский певец, музыкант и композитор Элтон Джон рассказал журналистам о том, как однажды в течение суток он находился на волосок от смерти. Причиной катастрофического состояния здоровья исполнителя стала инфекция, которую он подхватил в процессе лечения онкологического заболевания.

В 2017 году Джону врачи диагностировали рак простаты. Певец отказался от химиотерапии и выбрал операцию. По его признанию, он сделал это, чтобы смерть не «нависла» над его семьей.

Одной ночью в больнице я молился: пожалуйста, не дай мне умереть, пожалуйста, дай мне увидеться с моими детьми снова, пожалуйста, дай мне немного больше времени, — передаёт слова музыканта The Guardian.

Тогда Элтон Джон, как он сам говорит, понял, насколько любит свою жизнь.

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