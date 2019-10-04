Популярная австралийская певица Sia на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, что страдает от хронического наследственного заболевания — синдрома Элерса-Данлоса.
Исполнительница выразила поддержку всем, кто вынужден жить с физической или моральной болью.
Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone.
Боль деморализует, но вы не одиноки, — пишет Sia в Twitter.
Синдром Элерса-Данлоса — это болезнь, которая, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды, с симптомами, такими как свободные (плохо прикреплённые), сильно гнущиеся суставы; гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа и не только.
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