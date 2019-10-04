https://static.news.ru/photo/8ec1ac68-e754-11e9-ad3f-fa163e074e61_660.jpg Фото: m78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярная австралийская певица Sia на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, что страдает от хронического наследственного заболевания — синдрома Элерса-Данлоса.

Исполнительница выразила поддержку всем, кто вынужден жить с физической или моральной болью.

Hey, I'm suffering with chronic pain, a neurological disease, ehlers danlos and I just wanted to say to those of you suffering from pain, whether physical or emotional, I love you, keep going. Life is fucking hard. Pain is demoralizing, and you're not alone. — sia (@Sia) 4 октября 2019 г.

Боль деморализует, но вы не одиноки, — пишет Sia в Twitter.

Синдром Элерса-Данлоса — это болезнь, которая, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды, с симптомами, такими как свободные (плохо прикреплённые), сильно гнущиеся суставы; гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа и не только.

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