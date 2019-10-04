Фото: m78/ZUMAPRESS.com/Global Look Press

Популярная австралийская певица Sia на своей официальной странице в социальной сети рассказала о том, что страдает от хронического наследственного заболевания — синдрома Элерса-Данлоса.

Исполнительница выразила поддержку всем, кто вынужден жить с физической или моральной болью.

Боль деморализует, но вы не одиноки, — пишет Sia в Twitter.

Синдром Элерса-Данлоса — это болезнь, которая, как правило, поражает суставы, кожу и кровеносные сосуды, с симптомами, такими как свободные (плохо прикреплённые), сильно гнущиеся суставы; гладкая или эластичная, легко повреждающаяся кожа и не только.

Ранее News.ru писал, что медики признали опухоль актрисы Анастасии Заворотнюк неоперабельной и намерены поддерживать состояние знаменитости только с помощью медикаментов. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных клиник Москвы. Её состояние врачи характеризуют как стабильно тяжёлое.

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