https://static.news.ru/photo/d8ccffbc-de01-11e9-bad5-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Vladimir Myshkin/Global Look Press

Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Как удалось выяснить журналистам, её опухоль медики признали неоперабельной и теперь намерены поддерживать состояние знаменитости только с помощью медикаментов.

Врачи наблюдают за актрисой уже три недели. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных клиник Москвы. Её состояние медики характеризуют как стабильно тяжёлое. Рядом с ней постоянно находится её директор.

Как сообщает паблик «Mash», до последнего момента с ней находился её супруг, фигурист Пётр Чернышёв. Из-за госпитализации Заворотнюк он был вынужден на время прервать гастроли и вернуться в Москву.

Ранее, как писал News.ru, первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф спешно приехал в Москву, чтобы встретиться с тяжелобольной актрисой и лично просить у неё прощения. По признанию мужчины, он искренне любил артистку, однако не смог дать ей того, что она действительно заслуживает.