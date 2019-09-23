Появились новые подробности о состоянии актрисы Анастасии Заворотнюк. Как удалось выяснить журналистам, её опухоль медики признали неоперабельной и теперь намерены поддерживать состояние знаменитости только с помощью медикаментов.
Врачи наблюдают за актрисой уже три недели. Звезда сериала «Моя прекрасная няня» находится в одной из частных клиник Москвы. Её состояние медики характеризуют как стабильно тяжёлое. Рядом с ней постоянно находится её директор.
Как сообщает паблик «Mash», до последнего момента с ней находился её супруг, фигурист Пётр Чернышёв. Из-за госпитализации Заворотнюк он был вынужден на время прервать гастроли и вернуться в Москву.
Ранее, как писал News.ru, первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф спешно приехал в Москву, чтобы встретиться с тяжелобольной актрисой и лично просить у неё прощения. По признанию мужчины, он искренне любил артистку, однако не смог дать ей того, что она действительно заслуживает.