https://static.news.ru/photo/55be8df4-ddeb-11e9-9250-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Natalia Shakhanova/Global Look Press

Первый муж Анастасии Заворотнюк Олаф Шварцкопф спешно приехал в Москву, чтобы встретиться с тяжелобольной актрисой и лично просить у неё прощения. По признанию мужчины, он искренне любил артистку, однако не смог дать ей того, что она действительно заслуживает.

Наверное, я не дал того, чего она хотела. Может, больше внимания с моей стороны, — заявил он в эфире передачи « Звёзды сошлись » на НТВ.

Он рассказал, что в браке с актрисой они прожили около года, после чего их отношения окончательно охладели. Он уехал в Таллин, она осталась в Москве. Мужчина признался, что приехал в столицу специально, чтобы поговорить со звездой, однако пока ему не удаётся выйти с ней на связь.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Ранее пациентка одного из частных медицинских центров в Москве, в которой лечат Анастасию Заворотнюк, рассказала о состоянии актрисы. По её словам, звезда сериала «Моя прекрасная няня» умирает. Медики отключили её от аппаратов и поддерживают искусственное дыхание, писал News.ru.