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Пациентка одного из частных медицинских центров в Москве, в которой лечат Анастасию Заворотнюк, рассказала о состоянии актрисы.

Она умирает. Отключили от аппаратов. Поддерживают искусственное дыхание, работу сердца, — заявила она в программе «Звёзды сошлись» на НТВ.

Женщина также сообщила, что суточное пребывание в частной клинике, где лечится Заворотнюк, стоит минимум 40 тысяч рублей. При этом осмотр врача и обход медсестры оплачиваются отдельно.

Ранее стало известно, что звезду телесериала «Моя прекрасная няня» перевели в обычную палату. Журналист Сергей Майоров сообщил, что Заворотнюк перенесла вторую операцию. По его словам, пиар-директор знаменитости Марина Потапова сообщила, что актриса находится не при смерти, писал News.ru.

Ранее основатель российских интернет-проектов Mash и Baza Никита Могутин обвинил продюсера «Ласкового мая» Андрея Разина и Заворотнюк в инсценировке. По его словам, актриса действительно серьёзно больна, но она ни дня не провела в коме. Журналист считает, что шоумен пытается из неё сделать новую певицу Жанну Фриске, которая скончалась от рака головного мозга.

Врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова отметила, что выход из глубокой комы Заворотнюк был бы чудом на фоне слухов о развитии тяжёлых осложнений от агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы.

При этом семья актрисы по-прежнему никак не прокомментировала слухи о её болезни.