https://static.news.ru/photo/5c367162-dc68-11e9-a92f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: a_zavorotnyuk/instagram.com

Журналист Сергей Майоров сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.

По его словам, он связался с директором артистки Мариной Потаповой, чтобы узнать последние новости о здоровье звезды.

Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда, что всё может ещё обойтись, — рассказал друг знаменитости в эфире НТВ.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.

Как писал News.ru, семья Заворотнюк запретила московской клинике, где она лежит, привлекать сторонних врачей для оказания помощи в лечении.