Журналист Сергей Майоров сообщил, что актриса Анастасия Заворотнюк перенесла вторую операцию.
По его словам, он связался с директором артистки Мариной Потаповой, чтобы узнать последние новости о здоровье звезды.
Врачи посмотрели на результаты гистологии. Появилась надежда, что всё может ещё обойтись, — рассказал друг знаменитости в эфире НТВ.
13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней женщины возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО.
Как писал News.ru, семья Заворотнюк запретила московской клинике, где она лежит, привлекать сторонних врачей для оказания помощи в лечении.