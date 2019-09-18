https://static.news.ru/photo/6644db4e-da60-11e9-8f2f-fa163e074e61_660.jpg Анастасия Заворотнюк Фото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press

Врач-анестезиолог «Фрау Клиник» Наталья Ахтямова прокомментировала информацию о выходе из глубокой комы популярной актрисы Анастасии Заворотнюк, которая с 13 сентября находится в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга четвёртой стадии — глиобластомы.

Из глубокой комы можно выйти, если она была вызвана отёком мозга. В результате медикаментозного лечения отёк купировали, и человек вышел из комы, — пояснила врач возможность обратимости тяжких последствий критического состояния Заворотнюк.

При этом она подчеркнула, что если кома вызвана злокачественной опухолью, которая занимает большую часть головного мозга, то этот процесс необратим.

Иначе это было бы чудом, — констатировала Ахтямова в беседе с «КП».

В среду, 18 сентября, пиар-директор Анастасии Заворотнюк Марина Потапова сообщила близким друзьям артистки, что она вышла из комы и пошла на поправку.

13 сентября Заворотнюк попала в реанимацию в крайне тяжёлом состоянии. Врачи диагностировали четвёртую стадию злокачественной опухоли мозга. Затем стало известно, что актрису подключили к аппарату искусственной вентиляции лёгких. Предполагается, что опухоль мозга у 48-летней Заворотнюк возникла на фоне гормональной терапии, которую она проходила при подготовке к процедуре ЭКО. В октябре 2018 года у неё родилась дочь Мила.

Практикующий анестезиолог-реаниматолог одной из ведущих федеральных больниц предположил, что у Анастасии Заворотнюк начался сепсис. По его словам, о начале заражения крови у звезды телесериала «Моя прекрасная няня» говорят осложнения в виде пневмонии и полиорганной недостаточности.

Ранее News.ru писал о том, что продюсер и режиссер Андрей Загорский призвал поклонников и родственников находящейся в критическом состоянии из-за агрессивной опухоли мозга актрисы Анастасии Заворотнюк готовиться к худшему и не питать иллюзий по поводу возможности её чудесного исцеления.