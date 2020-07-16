Дягилевский фестиваль отменили

Международный Дягилевский не пройдёт из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.
Изначально событие должно было состояться в июне, однако позже его перенесли на август,
Была полностью сформирована программа фестиваля и прошли подготовительные мероприятия, но мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее, — говорится в сообщении.
Мероприятия из основной программы фестиваля, состоятся осенью, а предваряющие следующий фестиваль — зимой.
Как писал NEWS.ru, международный фестиваль Ruskeala Symphony состоится 15 августа. Мероприятие ежегодно проходит на территории одного из самых популярных туристских объектов Карелии — горного парка «Рускеала», который расположен в Сортавальском районе.
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