Дягилевский фестиваль отменили

https://static.news.ru/photo/1b8330c2-c80a-11ea-ac98-fa163e074e61_660.jpg Фото: Владимир Песня/РИА Новости

Международный Дягилевский не пройдёт из-за запретов на массовые мероприятия в связи с пандемией коронавируса.

Изначально событие должно было состояться в июне, однако позже его перенесли на август, сообщает РИА Новости со ссылкой на Пермский оперный театр.

Была полностью сформирована программа фестиваля и прошли подготовительные мероприятия, но мы вынуждены отказаться от его проведения в августе, как планировали ранее, — говорится в сообщении.

Мероприятия из основной программы фестиваля, состоятся осенью, а предваряющие следующий фестиваль — зимой.

Как писал NEWS.ru, международный фестиваль Ruskeala Symphony состоится 15 августа. Мероприятие ежегодно проходит на территории одного из самых популярных туристских объектов Карелии — горного парка «Рускеала», который расположен в Сортавальском районе.