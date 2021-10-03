Директор Юлии Волковой разъяснила права «Тату» на хиты группы

Концертный директор бывшей участницы «Тату» Юлии Волковой Катерина Дорош разъяснила права девушек на главные хиты группы, написанные в соавторстве. По её словам, после воссоединения дуэт сможет исполнять свои хиты. В разговоре с «Газетой.Ru» она пояснила: Елена Катина и Волкова имеют смежные права на материал, и никто не может им запретить включать песни в программы выступлений.

Ранее автор нескольких композиций для группы Сергей Галоян заявил о запрете на исполнение своих хитов, среди которых песни «Нас не догонят», «Я сошла с ума», «Я твоя не первая» и другие. Об этом он сообщил на фоне новостей о воссоединении солисток «Тату».

Сергей Галоян — он же не продюсер, а просто один из соавторов того материала, который исполняли девочки. Мы же не хотим заниматься переизданием песен, у Лены и Юли есть смежные права исполнять все композиции, — сказала Дорош.

Концертный директор отметила, что запретить исполнение хитов может только суд. Для этого должны собраться все авторы композиций. Также Дорош заявила, что Галоян обманул журналистов, сообщив, что якобы предлагал Катиной и Волковой участвовать в записи трибьюта. По словам представительницы солистки, ей никто не звонил и не присылал писем.

Накануне Катина сообщила, что воссоединится с бывшей коллегой по сцене в 2022 году. Они решили вернуть былую славу легендарному поп-дуэту «Тату». Сенсационное заявление прозвучало на её странице в Instagram.

Некогда сверхпопулярная группа «Тату» была создана продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским в 1999 году. В последний раз девушки вместе выступили в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Уже тогда Катина выступала несколько лет как самостоятельная певица.