Бывшей солистке «Тату» запретили исполнять хиты группы

Композитор Сергей Галоян запретил бывшей солистке «Тату» Елене Катиной исполнять 10 песен из репертуара поп-группы. Об этом он написал в Instagram. Ранее девушка сообщила, что воссоединится с бывшей коллегой по сцене Юлией Волковой в 2022 году.

Под запрет попали такие песни, как «Нас не догонят» и «Я сошла с ума». Их запрещено исполнять даже на других языках.

Ребят, никакого «трибьюта» 2022 не будет, я не давал разрешения и не собираюсь, — написал в соцсети композитор.

В опубликованном уведомлении говорится, что запрет на исполнение композиций связан с порочащими репутацию публичными высказываниями со стороны экс-солистки «Тату» Лены Катиной, несоответствием образа артистки формату созданной музыки, а также прямым противодействием текущим проектам.

Галоян заявил, что обратится в Арбитражный суд с иском о незаконном использовании песен, на которые он имеет авторское право, если группа «Тату» воссоединиться.

Ранее певица Лена Катина сообщила, что воссоединится с бывшей коллегой по сцене Юлией Волковой в 2022 году. Они решили вернуть былую славу легендарному поп-дуэту «Тату». Заявление прозвучало на её странице в Instagram. В видеообращении она уточнила, что о девушках будет снят сериал, но когда и на какой площадке он появится, Катина не уточнила.

Суперпопулярная группа «Тату» была создана продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским в 1999 году. В последний раз девушки вместе выступили в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Уже тогда Катина выступала несколько лет как самостоятельная певица.