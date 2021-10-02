Вокалистка «Тату» объявила о воссоединении группы

Певица Лена Катина сообщила, что воссоединится с бывшей коллегой по сцене Юлией Волковой в 2022 году. Они решили вернуть былую славу легендарному поп-дуэту «Тату». Сенсационное заявление прозвучало на её странице в Instagram.

Официальный трибьют «Тату» состоится весной 2022 года. Оставляйте комменты, кого из артистов/DJ вы бы хотели увидеть с нами на сцене? — обратилась артистка к своим подписчикам.

В видеообращении она уточнила, что выступать будет с Юлией Волковой. Кроме того, о девушках будет снят сериал, но когда и на какой площадке он появится, Катина не уточнила.

Суперпопулярная группа «Тату» была создана продюсером Иваном Шаповаловым совместно с композитором Александром Войтинским в 1999 году. В последний раз девушки вместе выступили в 2014 году на Олимпиаде в Сочи. Уже тогда Катина выступала несколько лет как самостоятельная певица.

Ранее телеведущая Ася Калясина объяснила, что российская группа «Тату» распалась из-за внутренних конфликтов продюсеров и музыкантов, работавших с певицами Юлией Волковой и Леной Катиной. «Это была искусственно спродюсированная группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг неё», — уверена Калясина.