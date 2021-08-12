Названа причина распада группы «Тату»

Российская группа «Тату» распалась из-за внутренних конфликтов продюсеров и музыкантов, работавших с певицами Юлией Волковой и Леной Катиной, передаёт Lenta.ru со ссылкой на телеведущую Асю Калясину. Её интервью вошло в спецпроект издания об отечественной поп-индустрии 2000-х.

Это была искусственно спродюсированная такая группа, которая не существовала сама по себе. Она существовала только благодаря людям вокруг неё. Как только этих людей конфликтами раскидало, группа перестала существовать, потому что как творческие единицы [её участницы] из себя ничего не представляли, — рассказала Калясина.

Журналистка подчеркнула, что Волкова и Катина очень сильно уставали от гастролей: перед концертом в аэропорту «где-то во Франции» их встретили тысячи поклонников с плакатами, но звёзды только хотели вернуться домой.

Они («Тату». — NEWS.ru) не ценили то, что имели. Поэтому быстро это потеряли, — резюмировала Калясина.

Созданный в 1999 году и ставший очень популярным коллектив распался десять лет спустя. Но в 2013 году Катина и Волкова дали несколько совместных концертов, а в 2014-м выступили перед церемонией открытия зимних Олимпийских игр в Сочи. Последнее совместное появление девушек датировано декабрём 2014-го — на телепередаче «Прямой эфир», посвящённой их бывшему продюсеру Ивану Шаповалову. С тех пор они не виделись.

В феврале 2020 года, как писал NEWS.ru, Волкова прошла реабилитационный курс после операции, сделанной для восстановления голоса. В 2012-м она заболела раком щитовидной железы. Через четыре года врачи удалили опухоль, но операция прошла с осложнением: врач повредил Волковой голосовой нерв.

Катина в мае обнародовала фотографии сына Саши, которому исполнилось пять лет. Ребёнок появился в браке со словенским музыкантом Сашо Кузмановичем, который на данный момент является её бывшим мужем.