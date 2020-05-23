Экс-солистка «Тату» показала фото сына от словенского рок-музыканта

Бывшая участница группы «Тату» Лена Катина опубликовала фотографии своего сына Саши, которому 22 мая исполнилось пять лет.
Певица отметила, что сын для неё самый главный и любимый мужчина на свете.
С Днём Рождения, сыночек! Я всегда рядом, даже когда меня нет! Люблю до невозможности! — написала Катина под снимком.
Она пожелала Саше расти здоровым и счастливым, а также интересной и насыщенной жизни.
ÐÐ¾ÑÐ¼Ð¾ÑÑÐµÑÑ ÑÑÑ Ð¿ÑÐ±Ð»Ð¸ÐºÐ°ÑÐ¸Ñ Ð² Instagram
ÐÐ¾Ð¹ ÑÐ°Ð¼ÑÐ¹ Ð³Ð»Ð°Ð²Ð½ÑÐ¹, Ð»ÑÐ±Ð¸Ð¼ÑÐ¹ Ð¼ÑÐ¶ÑÐ¸Ð½Ð° Ð½Ð° ÑÐ²ÐµÑÐµ!!! Ð¡Ð°ÑÐµÐ½ÑÐºÐ°! Ð¢ÐµÐ±Ðµ ÑÐµÐ³Ð¾Ð´Ð½Ñ ÑÐµÐ»ÑÑ 5 Ð»ÐµÑ! Ð¡ ÐÐ½ÐµÐ¼ Ð Ð¾Ð¶Ð´ÐµÐ½Ð¸Ñ, ÑÑÐ½Ð¾ÑÐµÐº! Ð¯ Ð²ÑÐµÐ³Ð´Ð° ÑÑÐ´Ð¾Ð¼, Ð´Ð°Ð¶Ðµ ÐºÐ¾Ð³Ð´Ð° Ð¼ÐµÐ½Ñ Ð½ÐµÑ! ÐÑÐ±Ð»Ñ Ð´Ð¾ Ð½ÐµÐ²Ð¾Ð·Ð¼Ð¾Ð¶Ð½Ð¾ÑÑÐ¸! Ð Ð°ÑÑÐ¸ Ð·Ð´Ð¾ÑÐ¾Ð²ÑÐ¼ Ð¸ ÑÑÐ°ÑÑÐ»Ð¸Ð²ÑÐ¼, Ð¼Ð¾Ð¹ ÐÐ½Ð³ÐµÐ»!!! ÐÑÑÑÑ Ð¶Ð¸Ð·Ð½Ñ Ð±ÑÐ´ÐµÑ Ð½Ð°ÑÑÑÐµÐ½Ð½Ð¾Ð¹ Ð¸ Ð¸Ð½ÑÐµÑÐµÑÐ½Ð¾Ð¹!
Как писал NEWS.ru, ранее Катина рассказала об отношениях со своим экс-супругом, словенским музыкантом Сашо Кузмановичем. Лена и Сашо стали родителями в 2015 году, тогда у пары родился сын Александр. Певица отметила, что с бывшем мужем они сейчас находятся в прекрасных отношениях.
Добавьте наши новости в избранные источники