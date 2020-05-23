Экс-солистка «Тату» показала фото сына от словенского рок-музыканта

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Певица Юлия Ковальчук высказалась в ответ на нападки хейтеров, называющих её «постаревшей девочкой». Она опубликовала пост в Instagram, где рассказала о своём отношении к возрасту. По мнению артистки, только после тридцати представительницы прекрасного пола могут почувствовать себя настоящими женщинами, мудрыми и рассудительными.

За плечами уже приличный жизненный опыт и копилочка женской мудрости, которая во много раз даёт фору более молоденьким девчонкам, но при этом невероятный авантюризм и свобода выбора, о которой можно...