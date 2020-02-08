https://static.news.ru/photo/3828572e-4b2e-11ea-bfb1-fa163e074e61_660.jpg Юлия Волкова Фото: Андрей Никеричев/АГН «Москва»

Певица Юлия Волкова пытается восстановить голос после победы над онкологическим заболеванием. Девушка сделала новую операцию.

В социальных сетях певица рассказала, что в США познакомилась с вокалисткой, которая поможет ей восстановить голос. Девушка подчеркнула, что надеется побороть недуг и записать песню.

Начало положено! Всё прошло удачно, — рассказала Волкова об операции.

Юлия Волкова заболела раком щитовидной железы в 2012 году. Через четыре года врачи удалили ей опухоль. Операция прошла с осложнением: врач повредил ей голосовой нерв. После этого певица могла лишь шептать. Девушка не опустила руки и поставила цель восстановить голос. Она перенесла две операции в Германии, одну — в Корее, сообщает StarHit.

По крайней мере, я заговорила. Может быть, не так, как я бы хотела, но тем не менее, — написала Волкова в социальных сетях.

NEWS.ru писал, что актриса Екатерина Волкова призналась, что перенесла страшную болезнь.