https://static.news.ru/photo/d7c0ae52-3ddd-11ea-820e-fa163e074e61_660.jpg Фото: volkovihome/instagram

Актриса театра и кино, 45-летняя Екатерина Волкова призналась, что долгое время скрывала от родных свой страшный диагноз. Больше всего она боялась, что не успеет вырастить дочь.

Серёжа стал от меня шарахаться. Я вроде как смертельно больна. Мне стало очень одиноко и страшно. Больше всего страшно за то, что оставлю дочь без матери, — рассказала в программе «Секрет на миллион» Волкова.

Актриса не стала раскрывать подробности болезни и её преодоления, зато рассказала о своих многочисленных браках и романах.

Как писал NEWS.ru, Екатерина Волкова, исполняющая главную роль в популярном сериале «Воронины», потеряла сознание на съёмках в Сочи. Медики, вызванные на съёмочную площадку, диагностировали у актрисы тепловой удар, который сопровождался слабостью и тошнотой. Звезде сделали несколько уколов и предписали принимать ряд лекарственных препаратов. Сценаристам сериала пришлось переписать некоторые сцены с участием актрисы, чтобы позволить ей отдохнуть на следующий день после инцидента.