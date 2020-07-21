Диджей The Black Madonna сменила псевдоним из-за обвинений в расизме

Американская исполнительница Мария Стэмпер, известная как диджей The Black Madonna (Чёрная Мадонна), сменила свой сценический псевдоним из‑за обвинений в культурной апроприации. Теперь её зовут The Blessed Madonna (Благословенная Мадонна).
Согласно определению,
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«Чёрная Мадонна» — символ в католицизме, относящийся к иконе Девы Марии и младенца-Иисуса, которые изображены с помощью чёрного или тёмно-коричневого оттенка. Чёрная Мадонна также имеет значение для темнокожих феминисток, которые использовали её в качестве символа в течение 50 лет,
Моё сценическое имя было причиной неоднозначности, замешательства, боли и ярости, которые отвлекают от вещей, гораздо более важных, чем какое‑либо слово в этом названии, — прокомментировала ситуацию The Blessed Madonna.
Ранее американская группа Dixie Chicks объявила, что откажется от своего названия из-за содержащегося в нём расистского контекста. Теперь коллектив будет называться просто The Chicks, писал NEWS.ru.
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