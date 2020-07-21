Диджей The Black Madonna сменила псевдоним из-за обвинений в расизме

https://static.news.ru/photo/e8f0638a-cb3f-11ea-bfe9-fa163e074e61_660.jpg Фото: tbm.theblessedmadonna.co.uk

Американская исполнительница Мария Стэмпер, известная как диджей The Black Madonna (Чёрная Мадонна), сменила свой сценический псевдоним из‑за обвинений в культурной апроприации. Теперь её зовут The Blessed Madonna (Благословенная Мадонна).

Согласно определению, данному в «Википедии», культурная апроприация — социологическая концепция, согласно которой заимствование или использование элементов одной культуры членами другой культуры рассматривается как в значительной степени отрицательное явление.

На сайте Change.org появилась петиция с требованием в адрес Стэмпер отказаться от слова black в псевдониме. Пост собрал тысячу подписей. Активисты, скорее всего, выступили с такой просьбой после того, как ряд артистов из США сменили название на фоне протестов, которые начались по всему миру после того, как в штате Миннесота был убит афроамериканец Джордж Флойд во время полицейского задержания.

«Чёрная Мадонна» — символ в католицизме, относящийся к иконе Девы Марии и младенца-Иисуса, которые изображены с помощью чёрного или тёмно-коричневого оттенка. Чёрная Мадонна также имеет значение для темнокожих феминисток, которые использовали её в качестве символа в течение 50 лет, напоминает Pitchfork.

Моё сценическое имя было причиной неоднозначности, замешательства, боли и ярости, которые отвлекают от вещей, гораздо более важных, чем какое‑либо слово в этом названии, — прокомментировала ситуацию The Blessed Madonna.

Ранее американская группа Dixie Chicks объявила, что откажется от своего названия из-за содержащегося в нём расистского контекста. Теперь коллектив будет называться просто The Chicks, писал NEWS.ru.