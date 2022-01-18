Церемония вручения «Грэмми» пройдёт 3 апреля в Лас-Вегасе

Читайте нас в Google Новости

Церемония вручения «Грэмми» состоится 3 апреля в Лас-Вегасе, штат Невада. Изначально мероприятие должно было пройти 31 января в Лос-Анджелесе, штат Калифорния, сообщили организаторы.

Церемонию предполагается провести в полноценном формате.

64-я премия «Грэмми» перенесена и будет транслироваться вживую из арены MGM Grand Garden в Лас-Вегасе в воскресенье, 3 апреля, — говорится в сообщении организаторов.

Ведущим церемонии второй год подряд станет южноафриканский актёр и телеведущий Тревор Ноа. Арена MGM может вместить 17 тысяч человек. Вручение премии предусмотрено в 85 номинациях, включая две новые: «Лучшее музыкальное выступление» в этнической музыке и «Лучший городской альбом» для латиноамериканских исполнителей.

Ранее Академия звукозаписи США объявила о переносе вручения «Грэмми» из-за COVID.

Премия «Грэмми» была учреждена Национальной академией искусства и науки в 1958 году. Приз представляет собой небольшой позолоченный граммофон.

Награда присуждается по результатам голосования активных членов академии. В их числе артисты, музыканты, продюсеры, студийные звукоинженеры и другие профессионалы из мира звукозаписи.