BTS, Гаязовы и рэперы: от кого фанаты дождались новых альбомов

Релизная пятница наступила — самое время рассказать, от кого фанаты, наконец, дождались новых альбомов. Много аудио найдётся для любителей хип-хопа, однако есть релизы и для далёких от рэпа слушателей. Что нового вышло на этой неделе — в материале NEWS.ru, собранном на основе обзоров социальной сети «ВКонтакте».

BTS

Популярный южнокорейский бой-бенд порадовал поклонников большим релизом. Альбом BTS, The Best состоит из двух частей — 22 аудиозаписи. Под одной обложкой группа собрала лучшие песни, часть из которых исполнена на английском языке (Stay Gold, Don’t Leave Me и другие), часть — на корейском или японском.

Альбом также ценен песней Film Out, которая ранее не издавалась в аудиоформате. Кроме того, на пластинке есть хит Dynamite, вышедший в прошлом году в качестве сингла. Однако наибольшую ценность здесь несут оригинальные песни BTS, исполненные на японском языке: Your eyes tell и Crystal Snow, а также японские версии популярных хитов — Blood Sweat & Tears, ON, Fake Love и многие другие (в общей сложности 15 песен).

За несколько часов альбом The Best был продан тиражом более 1,1 млн копий. Что касается слушателей в Сети, пользователи «ВКонтакте» на момент написания материала включили треки из альбома уже 25 522 раза.

И снова Migos

На прошлой неделе NEWS.ru анонсировал выход альбома «Culture III». Сообщалось, что триквел оказался заметно короче огромной второй части. На релизе появились Дрейк, Джастин Бибер, Cardi B, Pop Smoke и другие звёзды. Также на альбоме вышел первый фит Migos и Future.

Спустя неделю после релиза оригинальной версии альбома вышла делюкс-добавка. На ней появились пять новых треков, но уже без гостей. Сейчас у альбома 12 235 прослушиваний.

GAYAZOV$ BROTHER$

Тимур и Ильяс Гаязовы — музыканты, активно продвигающиеся на российской сцене. Под незамысловатым названием группы GAYAZOV$ BROTHER$ уже второй сезон они гремят на танцполах страны. 17 июня состоялась премьера их третьего альбома. Молодые исполнители выпустили релиз «Пошла жара». Всего в нём 10 аудиозаписей, и он набрал уже 173 180 прослушиваний за 12 часов. Более того, одноимённый трек с альбома пробился в чарт — сейчас он находится на 10-м месте.

В рецензии для портала InterMedia музыка братьев описывается как «смесь R’n’B, манерного „вокодерного“ пения с небольшим добавлением едва заметного обволакивающего восточного колорита». Речь шла о первом альбоме Гаязовых «Кредо», выпущенном в 2019 году. С тех пор Тимур и Ильяс неоднократно фигурировали в чартах и давно стали зваными гостями на всех отечественных фестивалях.

Bones

Рэпер Bones выпустил новый большой альбом «InLovingMemory», в который вошли 17 аудиозаписей. Элмо Кеннеди О’Коннор (так зовут рэпера) отличается особой продуктивностью — к 2021 году (за семь лет выпуска музыки) он показал более 50 альбомов, и это не считая других проектов исполнителя. Кроме того, Bones известен тем, что выступает против лейблов и взимания денег за музыку. Несмотря на большую популярность и заинтересованность многих лейблов, рэпер делает всю музыку сам.

Новый альбом собрал уже 146 067 прослушиваний. Поклонники под постом в его группе «ВКонтакте», как всегда, разделились на два лагеря. Кому-то кажется, что раньше было лучше, а кто-то по-прежнему в восторге от новых работ Bones.

Кстати, в 2018 году рэпер посетил Россию, чтобы выступить на сцене Booking Machine в «Коломенском». Фанаты и сейчас ждут исполнителя в гости, однако из-за пандемии коронавируса андеграундного исполнителя они увидят нескоро.

Scally Milano

Представитель детройтского поджанра, придуманного не уличными, а сетевыми гангстерами, Scally Milano представил мини-релиз «Onion». Но прежде чем говорить о EP, давайте разберёмся, что такое скам-рэп и какое место в нём занимает Scally Milano.

В 2019 году издание Vice выпустило статью про новый поджанр хип-хопа. Молодые рэперы читают о криминале в Интернете. Среди тем подделки данных кредиток, воровство личной информации и т. д. Проще говоря, речь идёт о мошенниках, занимающихся скаммингом (или свайпингом). Отсюда и название музыкального движения — скам-рэп. Особенно популярным оно стало в Детройте, где сформировались его отличительные черты: ускоренные инструменталы под 200 BPM (часто с клавишными), анимированный флоу и, конечно же, тексты про кибермошенничество.

Главным представителем этого жанра в России сегодня как раз является Scally Milano. Только за прошлый год он выпустил три релиза. Его песни состоят из описания схем мошенничества в Интернете, дерзких и забавных панчлайнов.

В 2021 году Scally Milano отметился на детройтском альбоме OG Buda Free Rio, а теперь, собрав побольше поклонников, выпустил собственный полноценный релиз. EP состоит из шести аудио. На данный момент в соцсети «ВКонтакте» уже 199 682 прослушивания. В релизе также приняли участие 163onmyneck и Fearmuch. Что касается названия релиза, как поясняет The Flow, «Onion» не означает обычный лук — здесь речь идёт о «дарквебе, браузере Tor и сетях, защищённых несколькими слоями шифрования».