Билли Айлиш ответила на обвинения в расизме

Певица Билли Айлиш ответила на недавние обвинения в расизме. Заявление 19-летняя артистка сделала в сторис Instagram .

Ранее в Сети распростилось старое видео, на котором Билли якобы использует расовые оскорбления азиатов и передразнивает их манеру общения. Некоторые даже потребовали «отменить» певицу. Девушка решила дать свой ответ.

Я люблю вас, ребята, и многие из вас просили меня объясниться. И это то, к чему я хочу обратиться, потому что на меня навешивают лживый ярлык, — сказала Билли.

По её словам, когда ей было 13 или 14 лет, в Сети появилось смонтированное видео, в котором она цитирует слово из песни. Оно является уничижительным термином, используемым в отношении членов азиатского сообщества, однако, как говорит артистка, она тогда этого не знала.

Я потрясена и смущена, и хочу опровергнуть то, что когда-либо произносила специально это слово. Эта песня была единственным разом, когда я когда-либо слышала это слово, так как никто из моей семьи никогда не использовал его рядом со мной, — отметила певица.

В заключение Айлиш добавила, что продолжает работать над тем, чтобы использовать свою популярность и музыку для борьбы за инклюзивность, доброту, терпимость, справедливость и равенство.

Ранее сообщалось, что канадский певец Джастин Бибер сбрил волосы после обвинений со стороны интернет-пользователей в том, что его дреды оскорбляют негроидную расу.