«Би-2» записали 15 песен о военных действиях: новинки «VK Музыки» Фит Басты и Feduk, новый альбом «Би-2», коллаборация Sqwoz bab, Клавы Коки и Джарахова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Участники рок-группы «Би-2» Шура (Александр Уман) и Лёва (Егор Бортник)

Исполнители Баста и Feduk представили меланхоличный трек «Времени нет», Sqwoz bab, Клава Кока и Джарахов выпустили релиз «Розовая Луна», а рок-группа «Би-2» выдала целый альбом «Аллилуйя». NEWS.ru рассказывает о премьерах недели на основе обзоров музыкальных новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Баста и Feduk: «Времени нет»

Российские рэперы Баста и Feduk записали фит «Времени нет». Он вышел не слишком радостным, скорее меланхоличным. Лейтмотивом служит мысль, что мир сошел с ума и «ему нужен психолог».

И сколько же слёз в моих глазах. Не хватит звёзд, чтобы сосчитать. И я столько берёг слов и обещал. Времени нет, его кто-то украл, — поётся в треке.

На обложке сингла исполнители разместили фото разбитого циферблата часов, на месте стрелок которого — имена музыкантов и название новинки.

«Времени нет» — первая совместка Feduk и Басты. Релиз стал неожиданностью для слушателей, так как никакого анонса и намека на фит артисты не делали.

Sqwoz bab, Клава Кока и Джарахов: «Розовая Луна»

Еще одна заметная коллаба недели — «Розовая Луна» популярных исполнителей Sqwoz bab, Клавы Коки и Джарахова.

По тексту песня не самая затейливая, зато легкая и с запоминающимся припевом. Как рассказал Sqwoz bab, куплеты композиции сочинили быстро, а вот «припев при всей его простоте писали часа три».

Sqwoz bab также анонсировал скорый дуэт с Джараховым. По словам музыканта, сюрприз «уже сведен и упадет всем на головы 25 ноября».

«Би-2»: «Аллилуйя»

«Аллилуйя» — новый полноформатный альбом от «Би-2». Это первое яркое событие в жизни группы после скандала, вызванного появлением группы в финале Суперкубка России по футболу в июле этого года.

«Аллилуйя» создавалась нами как дневник. Однако контекст, а за ним и смысл песен менялись с каждым месяцем — и только сейчас страницы нашего дневника наконец сложились в единственно верном порядке. Поэтому мы предлагаем слушать наш новый альбом целиком — от первой до последней песни: даже ранее выпущенные нами песни в «Аллилуйе» обретают совершенно новые значения, — рассказали Лёва и Шура.

Альбом состоит из 10 песен и пяти бонус-треков. Он посвящен переживаниям «маленького человека», участвующего в военных действиях.

«Если ты в пекло — и я за тобой», «Стань рядом со мной, нам нужен герой», «Мой близкий враг родней чужих», «Всё, что было, разделилось на до и после» — альбом изобилует месседжами, однако музыканты не спешат раскрывать их смысл, предоставив слушателю строить свои предположения.