Автор хитов Евровидения призвал не политизировать английский язык

https://static.news.ru/photo/4b2afed2-6f66-11eb-bccb-96000091f725_660.jpg Фото: Eurovision Song Contest/facebook.com

Английский язык был и остаётся универсальным для Евровидения. Если исполнители хотят петь на нём, то это их право, заявил в интервью NEWS.ru рекордсмен конкурса (написал тексты для восьми песен и пяти разных стран) поэт Карен Кавалерян.

Юра Лоза — хороший, честный парень, но он никогда не работал на Евровидении, как он может на чём-то настаивать или рекомендовать? Нет разницы, на каком языке петь. Важен посыл, который вы хотите донести. Язык — это средство коммуникации, и английский язык знают почти все жители Европы, в отличие от русского. Если вы хотите, чтобы вас услышали, то скорее это получится на знакомом для европейцев языке. Вы получите больше баллов и займёте более высокое место. Евровидение — это конкурс, — сказал Кавалерян.

Кроме того, поэт призвал не политизировать ни конкурс, ни тем более английский язык.

Не нужно политизировать язык. Шекспир, насколько я помню, не замечен в антироссийских действиях или высказываниях. Если современные политики на английском говорят неприятные вещи в адрес России, то язык здесь ни при чём, — подчеркнул Кавалерян.

Ранее композитор Юрий Лоза рекомендовал использовать Евровидение как площадку для продвижения русской культуры — отказаться от английского языка в конкурсных песнях и петь на национальном.

Кавалерян становился автором текста для песен России в 2002 году («Премьер министр», Northern Girl, 10-е место), 2006 году (Дима Билан, Never Let You Go, 2-е место), Армении, Украины, Грузии и Белоруссии.

Россия исполняла песни на русском языке в 1994, 1995 и 1997 годах, когда правила Евровидения предписывали отправлять заявки на национальном языке; в 2003 и в 2009 годах (Анастасия Приходько исполнила песню «Мамо» на русском и украинском). В 2012 году группа «Бурановские бабушки» использовала также два языка: удмуртский и английский. Все остальные российские песни были исключительно на английском языке.