Автор хита 1993 года I Like To Move It Эрик Морилло найден мёртвым

https://static.news.ru/photo/f78994c2-ec94-11ea-b790-fa163e074e61_660.jpg Эрик Морилло Фото: instagram.com/erickmorillo/

Известный диджей, автор хита 1993 года I Like To Move It Эрик Морилло найден мертвым в Майами-Бич, Флорида, США 1 сентября 2020 года.

Полиция расследует причины и обстоятельства смерти музыканта. Ему было 49 лет.

Полицейское управление Майами-Бич расследует смерть Эрика А. Морилло (дата рождения: 26.03.1971). Сегодня утром (1 сентября 2020 года. — NEWS.ru) в 10:42 нам позвонили в службу экстренной помощи (911. — NEWS.ru). Детективы в настоящее время находятся на месте происшествия и ведут предварительные этапы расследования, — привели сообщение представителя полиции Майами-Бич на портале metro.co.uk.

Эрик Морилло известен под псевдонимом Reel 2 Real.

За месяц до смерти диджею было выдвинуто обвинение в изнасиловании, которое по версии обвинения произошло 7 декабря 2019 года. Сообщается, что он должен был предстать перед судом 4 сентября 2020 года.

Как писал NEWS.ru ранее, после тяжёлой болезни умер народный артист России Борис Клюев. Ему было 76 лет. Отмечается, что врачи диагностировали рак лёгких у Клюева в 2018 году. Однако актёр, несмотря на тяжёлое заболевание, снимался в сериале «Воронины».