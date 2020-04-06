Артисты из 15 стран примут участие в телемарафоне «Звёзды против короны»

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Американский музыкант Джерард Уэй, известный как фронтмен группы My Chemical Romance, выпустил четыре новые сольные песни, чтобы подбодрить поклонников, которые находятся в изоляции из-за пандемии коронавируса.

Уэй рассказал в Instagram, что записывал песни частями последние несколько лет. Он приложил ссылку на свой SoundCloud на странице, где также можно найти электронный адрес организации, помогающей в борьбе с...