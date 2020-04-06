Артисты из 15 стран примут участие в телемарафоне «Звёзды против короны»

Телеканал «Муз-ТВ» проведёт телемарафон «Звёзды против короны. Музыка объединяет!». Событие состоится 11 апреля.
На марафон заявлены представители России, Италии, Франции, Великобритании, Испании, Дании, Ирана, Грузии, Казахстана, Киргизии, Молдавии, Азербайджана, Белоруссии, Украины и Латвии,
В мероприятии примут участие множество артистов, среди которых Николай Басков, Полина Гагарина, Леонид Агутин и Валерия. Проведёт марафон Максим Галкин. Специальными гостями станут продюсер Яна Рудковская, фигурист Евгений Плющенко и журналист Ксения Собчак.
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