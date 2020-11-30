Алсу узнала в новом видео Билли Айлиш свой клип 1999 года

https://static.news.ru/photo/801267d6-33aa-11eb-91ad-fa163e074e61_660.jpg Алсу Фото: alsou_a/instagram.com

Российская певица Алсу заметила сходство нового клипа Билли Айлиш на песню Therefore I Am со своей работой 1999 года.

По сюжету американская певица бегает по магазину, дурачится и ест сладости. Как отметила Алсу, видео очень напоминает её клип на композицию «Иногда», где молодая звезда веселится в супермаркете. Однако там присутствуют люди, в отличие от ролика Айлиш, так как он выпущен в период пандемии.

Алсу поделилась с подписчиками частью клипа американки с наложенным текстом и музыкой из «Иногда».

Билли, не благодари меня за идею, — пошутила певица.

Ранее NEWS.ru писал, что клип Билли Айлиш на песню Bad Guy набрал более одного миллиарда просмотров на YouTube. Ролик был опубликован на видеохостинге в марте 2019 года. В песне она рассказывает историю отношений с неким «плохим парнем». Клип, который по просмотрам стал рекордным для певицы, срежиссировал Дэйв Майерс.