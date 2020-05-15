ABBA впервые переиздаст все свои альбомы

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Шведская группа ABBA объявила о том, что впервые переиздаёт все свои альбомы. Они выйдут на виниловых пластинках.

В специальных бокс-сет войдут все восемь альбомов коллектива. Сами пластинки будут разноцветными, о чём артисты сообщили в соцсети.

На сайте ABBA доступен предзаказ, однако на странице указано, что все копии уже распроданы. Не успевшим оформить покупку предлагается встать в очередь на новый тираж.

Ранее стало известно, что ABBA может выпустить новые песни в 2020 году. Участник коллектива Бенни Андерсон заявил, что материал стоит ожидать после окончания лета, писал NEWS.ru.