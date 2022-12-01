Жителям Москвы и области предрекли сильные морозы на новогодние праздники Метеоролог Старков: на Новый год жителей Москвы и области ждет мороз до минус 18 градусов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

В Москве и Московской области на протяжении всех новогодних каникул ожидается пасмурная погода и снегопады, а в канун Нового года ожидаются сильные морозы, рассказал РИАМО ведущий метеоролог Gismeteo Леонид Старков. Он уточнил, что в ночь на 31 декабря прогнозируется самая холодная погода — ночью температура в Московском регионе опустится до −21 градуса, а днем будет держаться на уровне −17. Первый день нового года также будет морозным — ночью температура достигнет минус 18 градусов, а днем градусник покажет минус 14 градусов.

С 31 декабря по 8 января в столичном регионе ожидается пасмурная погода с переменной облачностью, уточнил Старков. По его словам, в этот период будет лишь один ясный день — в канун Нового года, 31 декабря. Также эксперт уточнил, что в столице ожидаются сильные снегопады на протяжении трех недель, а 25–26 декабря пройдут небольшие дожди. При этом 24–26 декабря будут самые теплые декабрьские дни — температура может подняться до +1 градуса, спрогнозировал метеоролог.

Синоптик Александр Шувалов ранее сообщил, что нетипичные для Московского региона морозы будут только в начале декабря. Он спрогнозировал нормализацию климата в Москве и Подмосковье со второй декады месяца. Эксперт объяснил, что после этого сохранятся небольшие морозы по ночам на уровне примерно от −4 до −9 градусов.