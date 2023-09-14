Житель Москвы госпитализирован после укуса редкой ядовитой змеи

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Жителю российской столицы понадобилась помощь медиков после укуса филиппинской куфии — редкой ядовитой змеи, сообщает MK.RU. Отмечается, что инцидент произошел в среду в квартире на Южнобутовской улице.

Змея ужалила 28-летнего мужчину в квартире на Южнобутовской улице. Пострадавший госпитализирован. Обстоятельства случившегося устанавливаются, — говорится в сообщении.

До этого годовалую девочку госпитализировали в Подмосковье после укуса змеи. Предположительно, на ребенка напала гадюка, когда та играла на траве. Врачи сообщили, что у нее развился отек Квинке. Ребенка экстренно отвезли в токсикологическое отделение областной больницы.

Также сообщалось о нападении змей на двух детей в Московской области. Маленького ребенка укусили в деревне Быково в Павлово-Посадском городском округе, а подростка — под Подольском. В обоих случаях нападения произошли на придомовых территориях.

Биолог Павел Глазков предостерег, что при встрече со змеей важно проявлять осторожность и ни в коем случае не брать ее в руки. По его словам, она может укусить в качестве самообороны, поэтому не нужно приближаться к ней, независимо от того, ядовитая она или нет.