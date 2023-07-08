«Здесь не гаражный кооператив»: москвичка бросала картошку в авто под окном На востоке Москвы женщина бросила картофельный клубень в припарковавшуюся под окном машину

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

На востоке Москвы жительница многоэтажки начала бросать из окна в припарковавшийся возле дома автомобиль картофельные клубни, передает издание «Подъем». Недоумевающий водитель заснял на камеру происходящие и спросил у женщины, в чем смысл этой атаки. Гражданка заявила, что территория не является гаражным кооперативом.

Потому что здесь не гаражный кооператив, — аргументировала свои действия женщина.

После этого женщина попросила водителя заглушить автомобиль, что тот и сделал. Таким образом конфликт был исчерпан.

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