Мошенники и перекупщики заполонили Москву из-за «Щелкунчика» «Подъем»: продажи билетов на «Щелкунчика» активизировали мошенников в Москве

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Жители Москвы массово жалуются на перекупщиков и мошенников, которые пытаются нажиться на продаже браслетов, позволяющих приобрести билеты на «Щелкунчика», сообщает «Подъем». При этом в Большом театре утверждают, что информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет не поступало.

По данным «Подъема», накануне неизвестные, представлявшиеся волонтерами, брали с москвичей деньги за запись в очередь на покупку браслетов. Тем временем «Авито» заполонили объявления от перекупщиков, продающих браслеты по ценам, значительно превышающим их исходную стоимость.

Ранее в Большом театре заявили, что информации об эксцессах в связи с началом продажи билетов на балет «Щелкунчик» не поступало. Там добавили, что продажа реализуется согласно выработанному ранее алгоритму.

Очередь из сотен желающих купить билеты на балет «Щелкунчик» выстроилась накануне. При этом старт продаж начался сегодня, 4 ноября. Легендарный балет Петра Чайковского традиционно показывают в конце года. В этом году «Щелкунчик» будут давать с 23 декабря по 7 января.

До этого социальная сеть «ВКонтакте» ко Дню балета начала прямые трансляции постановок и выступлений из 40 ведущих театров России, в том числе из Большого театра, театра им. К. С. Станиславского и В. И. Немировича-Данченко, Мариинского театра, Новосибирского театра оперы и балета, Башкирского государственного театра. С 1 по 3 ноября у пользователей появилась возможность посмотреть на закулисную жизнь артистов и репетиции.