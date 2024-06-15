Юрист раскрыл, кого и как накажут за вспышку ботулизма в Москве Юрист Русяев: за консервы с ботулизмом могут наказать продавцов и производителя

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Производители и продавцы рыбной продукции, из-за которой могло произойти массовое отравление ботулизмом в Москве, рискуют быть привлечены как к административной, так и к уголовной ответственности, сообщил NEWS.ru юрист Илья Русяев. По его словам, наказание будет зависеть от тяжести последствий случившегося.

В случае установления вины производителей/продавцов, они могут быть привлечены к административной, гражданской или уголовной ответственности в зависимости от тяжести последствий, — сказал он.

Следователи могут квалифицировать инцидент по ст. 14.43 КоАП «Нарушение изготовителем, исполнителем, продавцом требований технических регламентов» или ст. 14.46.2 КоАП «Непринятие изготовителем мер по предотвращению причинения вреда при обращении продукции, не соответствующей требованиям технических регламентов». По этим статьям предусмотрена административная ответственность.

Также следствие может прийти к выводу, что производители и продавцы рыбной продукции нарушили Уголовный кодекс России, — тогда ответственность наступит по ст. 238 УК РФ «Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, не отвечающих требованиям безопасности». Если последствия отравления окажутся тяжкими, виновным грозит лишение свободы до шести лет.

Выводы о виновных лицах и мерах ответственности сделают следственные органы и суд по результатам тщательного расследования инцидента с привлечением компетентных экспертов, — отметил он.

По данным РЕН ТВ, массовое отравление произошло в Москве после употребления рыбы. В настоящее время известно о 10 пострадавших. Все они госпитализированы в тяжелом состоянии, двое из них подключены к аппаратам искусственной вентиляцией легких. Проведенные анализы выявили ботулизм. Роспотребнадзор начал проверку.

Ботулизм — это острое инфекционное заболевание, по сути отравление сильнейшим ядом, который вырабатывает бактерия клостридия ботулизма. Этот микроорганизм может оказаться в домашних консервах, а также в копченой и вяленой рыбе, колбасе, ветчине.