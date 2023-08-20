Побывать в роли машиниста и покататься в вагоне: фото с выставки в Манеже

Фото: Пелагия Тихонова/АГН «Москва»

Выставка «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума в Центральном выставочном зале «Манеж»

В Москве 19 августа открылась для свободного посещения выставка «Станция Манеж» в рамках Московского урбанистического форума. Мэр столицы Сергей Собянин сообщил, что экспозиция посвящена настоящему и будущему транспортной системы.

Выставка расположена на двух этажах выставочного комплекса «Манеж». На первом этаже посетители смогут познакомиться с проектами рельсового и автомобильного транспорта. На цокольном этаже расставлены современные и раритетные транспортные экземпляры.

На стенде автозавода «Москвич» можно увидеть новые модели — «Москвич 6» и ряд других экспериментальных моделей автоконцерна.

Около Манежа были выставлены вагоны поездов «Москва-2020» и «Иволга 3.0». В самом здании проложены временные рельсы, по которым перемещаются макеты вагонов. По словам Собянина, посетители выставки смогут на них покататься.

Весь форум — мультимедийный и интерактивный. Экспонаты можно трогать руками и заходить в них. На специальных симуляторах люди смогут попробовать себя в роли машиниста метро или речного транспорта.

В рамках выставки также открыт лекторий. На площадке будут проходить воркшопы и стендапы, которые будут вести известные актеры, урбанисты и ряд других экспертов.

Для детей создана специальная зона с играми и викторинами, где маленькие посетители могут поучаствовать в розыгрыше призов и подарков.

Выставка «Станция Манеж» будет открыта до 10 сентября.

Самые яркие фото с экспозиции — в фотогалерее NEWS.ru.