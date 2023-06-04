«Все обошлось»: водитель рассказал о падении Mercedes-Benz с третьего этажа Водитель Mercedes-Benz оцарапал руки после вылета с третьего этажа парковки в Москве

Фото: АГН «Москва»

Упавший Mercedes-Benz ML 350

Водитель Mercedes-Benz ML 350, рухнувшего с третьего этажа парковки в Москве, рассказал Telegram-каналу SHOT, что у автомобиля отказали тормоза. По его словам, машина потеряла управление, когда он спускался с четвертого уровня паркинга в ЖК «Савеловский Сити». Мужчина не пострадал, так как сумел сберечь голову от удара.

Тормоза не слушались, и машина начала набирать скорость. В третий этаж въехал, ограждение оторвало, и полетел с машиной вниз. Удар был достаточно сильный, но я все контролировал, при падении — опору руками об салон, чтобы головой сильно не удариться. <...> При выходе только оцарапал руки немножко, и все. Все обошлось, — сказал водитель.

Теперь москвичу предстоит разобраться, что случилось с тормозами на его машине.

Ранее СМИ писали, что инцидент произошел неподалеку от ЖК «Савеловский Сити» на Новодмитровской улице. Очевидцы публиковали видео с места. Водитель, находившийся за рулем Mercedes-Benz, после падения сам выбрался из машины и отказался от госпитализации. На место происшествия прибыли сотрудники ДПС. Причины произошедшего выясняются.

Ранее в Сети появилось видео смертельного ДТП в Нижегородской области, где водитель Nissan уснул за рулем и выехал на встречную полосу. Авария произошла 3 июня в Воротынском районе, в результате погибли трое детей и трое взрослых.