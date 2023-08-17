Все московские ТЦ получили анонимные сообщения о «минировании» с Украины

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Все торговые центры Москвы получили анонимные сообщения о «минировании» сообщил РИА Новости представитель экстренных служб. По предварительной информации, уведомления пришли с украинских номеров, добавил он.

Поступили анонимные сообщения с угрозой взрыва в торговых центрах Москвы. Предварительно, с Украины, — сообщил собеседник агентства.

Оперативные службы уже приступили к проверкам зданий. Эвакуацию ни в одном из «заминированных» ТЦ пока что не объявляли.

Ранее парк «Зарядье», расположенные в одноименном историческом районе Москвы, эвакуировали из-за угрозы взрыва. Сообщение о «минировании» поступило на почту. Его отправителем был якобы студент МФЮА.

Как уточнил Telegram-канал SHOT, в сообщении утверждалось, что на территории парка заложено самодельное взрывное устройство. Отправитель потребовал перевести 600 тысяч рублей на счет его матери во избежании детонации бомбы.

Также сообщалось об угрозе взрыва в Большом театре. Представители учреждения уточнили, что не проводили масштабную эвакуацию после получения соответствующего сообщения из-за «пассивного сезона». Подобные угрозы приходят на почту театра с определенной периодичностью, здание уже осмотрели кинологи.