«Зарядье» в Москве снова эвакуировали из-за угрозы взрыва

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Парк «Зарядье», расположенный в одноименном историческом районе Москвы, снова эвакуировали из-за угрозы взрыва, пишет Telegram-канал SHOT. Накануне аналогичные мероприятия провели на фоне сообщений о бомбе.

Как пишет Telegram-канал SHOT, на почту «Зарядья» поступило письмо с угрозой от якобы студента МФЮА. В нем говорилось, что на территории парка заложено самодельное взрывное устройство. В письме минер также назвал условия: перевести 600 тысяч рублей на счет его матери.

SHOT связался с указанной в письме женщиной. Она рассказала Telegram-каналу, что ее сын сейчас находится под домашним арестом. Кроме того, по словам женщины, от имени молодого человека уже «минировали» объекты. При этом, как рассказал мать, у сына сейчас нет в доступе ни телефона, ни компьютера.

Накануне парк «Зарядье» эвакуировали из-за сообщения о минировании. По информации SHOT, преступники потребовали выкуп в размере 666 млн рублей. Средства нужно было направить некоему 18-летнему рэперу Елисею. После проверки парк вновь открыли для посетителей.

15 августа злоумышленники также заявили о минировании здания Большого театра в Москве. Всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.