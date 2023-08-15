Большой театр оказался под угрозой взрыва Mash: Большой театр получил сообщение о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Большой театр

Злоумышленники заявили о минировании здания Большого театра в Москве, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на источники. По информации канала, всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.

По данным Mash, информацию о минировании здания на Театральной площади сотрудники театра получили по почте. Сейчас туда направляются кинологи и сотрудники правоохранительных органов.

4 августа в Москве проверяли Останкинскую телебашню после анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, однако эвакуация посетителей и сотрудников не проводилась.

13 июля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.

В конце июня сообщения с угрозами взрывов в Останкинской башне поступали дважды в течение 24 часов. Телецентр был обследован кинологами с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.

3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов. В конце месяца после сообщений о минировании прошла эвакуация в нескольких районных судах столицы. Ни одна из угроз не подтвердилась.