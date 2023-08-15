SHOT: преступники «заминировали» парк «Зарядье» и потребовали выкуп Парк «Зарядье» эвакуируют из-за сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве эвакуируют парк «Зарядье» из-за известия о минировании, сообщает Telegram-канал SHOT. Сейчас доступ в парк недоступен В Сети появились кадры с места произошедшего. По информации канала, преступники потребовали выкуп в размере 666 млн рублей.

По данным SHOT, руководство парка «Зарядье» получило письмо с угрозой и требованием перевести 666 млн рублей некому 18-летнему рэперу Елисею. Сейчас правоохранительные органы проверяют это сообщение. После проверки парк вновь открыли для посетителей.

15 августа злоумышленники заявили о минировании здания Большого театра в Москве. Сообщалось, что всех сотрудников учреждения в срочном порядке эвакуировали.

4 августа в Москве проверяли Останкинскую телебашню после анонимного сообщения о минировании. Башня была закрыта на вход, однако эвакуация посетителей и сотрудников не проводилась.

13 июля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.

В конце июня сообщения с угрозами взрывов в Останкинской башне поступали дважды в течение 24 часов. Телецентр был обследован кинологами с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.