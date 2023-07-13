В Москве «заминировали» Госдуму, Минфин и Останкинскую телебашню

В экстренные службы Москвы поступили анонимные сообщения о «минировании» зданий Госдумы, Министерства финансов, а также Останкинской телебашни, сообщает РИА Новости. Специалисты начали проверки на предмет опасных предметов.

Поступили анонимные сообщения о «минировании» Госдумы, Минфина и Останкинской башни, — сказал агентству источник в экстренных службах.

Согласно предварительной информации, в телебашне началась эвакуация. Оттуда выведены более 120 человек. Госдума работает в прежнем режиме, там идет пленарное заседание.