Останкинскую телебашню проверяют после сообщения о минировании

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Останкинскую телебашню проверяют после анонимного сообщения о минировании, сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя экстренных служб Москвы. Башня закрыта на вход, однако эвакуация посетителей и сотрудников не проводится.

Проводят проверку без эвакуации, — сказал собеседник агентства.

13 июля в экстренные службы Москвы поступило сообщение о минировании зданий Госдумы, Минфина и Останкинской башни. В телебашне была проведена эвакуация. Госдума при этом продолжила работу в прежнем режиме.

В конце июня сообщения с угрозами взрывов в Останкинской башне поступали дважды в течение 24 часов. Телецентр был обследован кинологами с собаками. В обоих случаях тревоги оказались ложными.

3 мая в Москве от анонимов поступило более тысячи сообщений о минированиях, все они оказались ложными. Основная часть сообщений касалась социальных объектов в сфере образования, здравоохранения, полиции и военкоматов. В конце месяца после сообщений о минировании прошла эвакуация в нескольких районных судах столицы. Ни одна из угроз не подтвердилась.