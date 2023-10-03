В Москве обстреляли водителя Mercedes и забрали из машины 20 млн рублей

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Четверо неизвестных ограбили водителя Mercedes на Донецкой улице в Москве, сообщила столичная прокуратура в Telegram-канале. В мужчину выстрелили семь раз, после чего забрали у него из машины сумку с деньгами. Пострадавший был госпитализирован.

На ул. Донецкая к остановившемуся на светофоре автомобилю «Мерседес» подошли неустановленные лица из автомобиля «Инфинити», выстрелили несколько раз через стекло, разбили стекло топором, а затем скрылись с места происшествия. Пострадавший водитель «Мерседеса» госпитализирован, — говорится в сообщении.

Позднее машина, на которой скрылись нападавшие, была обнаружена брошенной в Батайском проезде. На месте происшествия работает следственно-оперативная группа. Координирует работу правоохранительных органов прокуратура Юго-Восточного административного округа.

Информация об украденной сумме разнится. Так, ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы заявляет, что злоумышленники похитили 20 млн рублей. РЕН ТВ при этом сообщает о сумме размером 30 млн рублей.

Ранее жителя Москвы ограбили и избили на Нахимовском проспекте после неудавшегося свидания. У него украли телефон, а после мужчина ввязался в драку с другими москвичами.