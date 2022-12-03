Водитель врезавшегося в столб в Москве автобуса назвал причину ДТП

Фото: Мобильный репортер/АГН «Москва»

Водитель автобуса, врезавшегося в столб на юго-востоке Москвы, сообщил сотрудникам ГИБДД, что на «дороге скользко, и автотранспорт занесло», передает Telegram-канал «112». По сведениями столичного дептранса, в результате ДТП погибших нет. Пострадавшим оказывается медицинская помощь.

Водитель автобуса сообщил сотрудникам ГИБДД, что на дороге скользко и авто занесло, — указано в сообщении канала.

3 декабря на юго-востоке Москвы в районе Люблинской улицы автобус наехал на мачту освещения. РИА Новости со ссылкой на ГИБДД уточнило, в ДТП пострадали 13 человек, среди которых 5 детей.

Ранее автобус врезался в столб в Кировском районе Саратова. В результате аварии пострадали 10 человек, детей среди них нет.