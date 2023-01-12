Водитель скорой спас домашнюю собаку, похищенную бродячими псами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Водитель скорой помощи спас маленькую домашнюю собаку, которую схватили и чуть не загрызли бродячие псы, сообщает Telegram-канал «Мослента». Момент «похищения» питомца у хозяйки сняли камеры видеонаблюдения.

На кадрах видно, как маленькую собаку повалили на землю две больших, схватили в зубы, как игрушку, и понесли через дорогу, у обочины которой стояла машина скорой. Водитель, увидевший нападение и бегущую за псами женщину, включил звуковой сигнал, что напугало бродячих животных. Домашний пес смог вырваться и добраться до хозяйки, которая сразу же взяла собаку на руки.

По информации СМИ, бродячие псы однажды уже расправились с собакой.

Под Новосибирском собака породы маламут напала на восьмилетнего мальчика, ребенок получил травмы лица. Инцидент произошел 9 января в рабочем поселке Кольцово, когда школьник возвращался домой из местного лицея. По словам дяди пострадавшего, на помощь ребенку пришла проезжавшая мимо женщина.

Мальчика отправили в больницу, где ему наложили швы. Судьбу маламута решит суд — собаку могут усыпить.