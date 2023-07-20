Водитель электробуса погиб в ДТП, потеряв сознание за рулем В Москве водитель электробуса погиб в ДТП, потеряв сознание за рулем

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Москве водитель электробуса погиб в ДТП по дороге из автопарка. Он потерял сознание за рулем, из-за чего машина, оставшись без управления врезалась в забор. Источник в экстренных службах рассказал «360», что водитель вылетел через лобовое стекло при столкновении.

Как уточняет издание, авария произошла около 16:15 в районе Митино на улице Зенитчиков. По информации источника, водителю стало плохо при выезде из автопарка. В момент ДТП в электробусе не было пассажиров. Врачи попытались срочно провести реанимацию, но спасти пострадавшего не удалось.

В Ленинградской области ранее водитель на Mercedes съехал с проезжей части и врезался в дерево. Он и один из пассажиров погибли. Второй пассажир был госпитализирован. Авария произошла на дороге между деревнями Извоз и Хотнежа.

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В Краснодарском крае 15 июля пассажирский рейсовый автобус столкнулся с зерновозом. Двое пассажиров автобуса погибли, еще 10 человек получили различные травмы.