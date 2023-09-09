Власти Москвы объяснили, с чем связана низкая аварийность на МСД Ликсутов заявил, что аварийность на МСД снижена благодаря новым технологиям

Фото: stroi.mos

Количество аварий на основном участке Московского скоростного диаметра в семь раз ниже, чем на МКАД, заявил заместитель мэра российской столицы в правительстве по вопросам транспорта Максим Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24». По его словам, это связано с применением новых технологий, в том числе камер контроля скорости.

Аварийность на МСД за счет применения новых технологий, в том числе камер контроля скорости, в семь раз меньше, например, чем на МКАД, — объяснил Ликсутов.

Благодаря МСД жители Москвы тратят на дорогу меньше времени, добавил он. По словам заместителя мэра, магистраль отличается запасом провозной способности. Так, даже в час пик уровень загрузки не превышает шесть баллов.

Еще одной заслугой МСД является существенная разгрузка прилегающих участков МКАД, Третьего транспортного и Садового колец, добавил Ликсутов. Проезд по магистрали стал платным только с начала этого года. По словам заммэра, власти столицы ожидают положительного влияния этого решения на экономику Москвы.

Ранее президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве. Также они дали старт работы 4-го Московского центрального диаметра.