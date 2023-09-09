Путин и Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в Москве и МЦД-4

Президент России Владимир Путин и мэр Москвы Сергей Собянин открыли движение по проспекту Багратиона в столице. Кроме того, они дали совместный старт работы 4-го московского центрального диаметра (МЦД-4), ставшему самой протяженной столичной ж/д веткой.

Разрешаю, поехали, — дал команду Путин.

После отмашки главы государства раздались автомобильные гудки и по проспекту Багратиона поехала колонна из нескольких десятков «Москвичей» в цветах российского флага.

Этот транспортный узел свяжет Третье транспортное кольцо, МСД и улицу Пруд-Ключики. Ожидается, что, благодаря нему, получится освободить от пробок Можайское и Звенигородское шоссе, а также проспект Маршала Жукова.

Движение же по МЦД-4 запускали помимо Путина и Собянина губернатор Подмосковья Андрей Воробьев и глава правления ОАО «Российские железные дороги» Олег Белозеров. Со станции «Площадь трех вокзалов» был дан старт поезду «Иволга», которая будет курсировать по маршруту Апрелевка — Железнодорожная. Протяженность диаметра составляет 86 километров и насчитывает 37 остановочных пунктов.

Ранее NEWS.ru писал о том, как будет работать МЦД-4, сколько стоит проезд по нему и зачем открывают диаметр. Линия будет работать с 05:30 до 01:00, в часы пик поезда станут курсировать каждые пять-семь минут.